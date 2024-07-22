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لبنان

مولوي التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي.. وبحث في التعاون الأمني بين البلدين

Lebanon 24
22-07-2024 | 10:21
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 استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.

وخلال اللقاء، تم البحث في التعاون الأمني بين العراق ولبنان في كل الملفات، خصوصا المتعلق منها بالجريمة العابرة للحدود، وتم التشديد على ضرورة التنسيق الاستخباري من أجل التصدي للتحديات الأمنية، إضافة إلى التعاون الخاص باستعادة الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في قضايا أمنية أو في ملفات فساد.
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واستعرض اللقاء مشاركة لبنان في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، وأهمية تطوير الجهود المشتركة الخاصة بمواجهة هذه الآفة، التي تهدد أمن كل دول المنطقة ومجتمعاتها.
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