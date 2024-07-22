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لبنان

عاجل.. قطع السير داخل نفق صائب سلام

Lebanon 24
22-07-2024 | 11:55
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، اليوم الاثنين، بقطع السير داخل نفق صائب سلام بسبب تسرب مادة المازوت.


وأعلنت انه تم تحويل السير إلى محاذاة النفق.
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نفق صائب سلام

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