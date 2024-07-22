سقوط قتيل وتفاصيل جديدة عن الحادثة.. بيانٌ يكشف وقائع إشكال الرشيدية!

أصدرت هيئة العمل الفلسطيني المُشترك في منطقة صور بياناً، اليوم الإثنين، قالت فيه إنها تابعت الحادثة التي شهدها مخيم الرشيدية بعد ظهر اليوم بين شبان من عائلتي النجار وخلف، والذي أدى إلى مقتل المدعو محمد النجار.

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وذكرت الهيئة أنه "تم إلقاء القبض على مُرتكبي الجريمة وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المعنية"، مشيرة إلى أنّ الحادثة "فردية وعائلية".

وإذ دانت الهيئة "هذه الواقعة المؤسفة"، ثمنت "الموقف الوطني لعائلة نجار التي صبرت واحتسبت وحرصت على أمن واستقرار المخيم في ظل معركة طوفان الأقصى التي يخوضها شعبنا ومقاومته ببسالة وصمود وثبات".

وطالبت الهيئة "الجهات المعنية في الدولة اللبنانية بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة"، مؤكدة أنها "لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على أمن واستقرار المخيم".