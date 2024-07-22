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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب".. ماذا استهدف مساء اليوم؟

Lebanon 24
22-07-2024 | 12:08
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
وذكر الحزب أنه عند الساعة 5.50 مساء، تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بواسطة الأسلحة المُناسبة.
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