أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أنه عند الساعة 5.50 مساء، تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي بواسطة الأسلحة المُناسبة.