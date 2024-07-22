ماذا أعلن العسكريون المتقاعدون اليوم؟

عقد تجمع العسكريين المتقاعدين اجتماعاً، اليوم الإثنين، ضم إضافة إلى ضباط التجمع الرتباء ممثلي المجموعات العسكرية من مختلف الأسلاك العسكرية، إذ تمّ التباحث حول الآلية المثلى لاتخاذ القرار في التجمع وعن ضرورة التزام كافة المجموعات بأي قرار.

Advertisement

وإثر الإجتماع، أصدر التجمع بياناً تضمن النقاط التالية:

1- اعتبار الحضور بما يشمل من ضباط ورتباء قاعدة لاتخاذ القرارات في التجمع مع إبقاء الباب مفتوحا لضم مجموعات أخرى او أفراد تعذر عليها المشاركة في الاجتماع.

2- اعتبار القرارات التي تصدر عن التجمع لازمة لكافة مجموعات العسكريين المتقاعدين.

3- التزام كافة المجموعات بعدم اصدار أي بيان مهما اختلفت تسمية المجموعة الصادرة عنها والتقيد حصراً بالبيانات التي تصدر عن قيادة التجمع.

4- يدعو التجمع العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وجميع اللبنانيين المتضررين من القرارات الحكومية المتصلة بموضوع الرواتب والاجور الى الاستعداد لتحرك مزلزل عند انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول أعمالها تسوية وضع الرواتب والاجور وفق التصور الذي حدده المنبر القانوني وتم إبلاغ دولة رئيس مجلس الوزراء به وعمم في وسائل الإعلام.

5- تم الطلب من اللجان العملانية واللوجستية والاعلامية مباشرة العمل لانجاح التحركات الميدانية.

6- التأكيد على الثقة الكاملة للجنة التواصل في التجمع لنقل مطالب العسكريين المتقاعدين الى السلطات بالتوازي مع التحركات الميدانية.



