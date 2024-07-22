بالفيديو.. شاهد لحظة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل!

ذكرت معلومات ميدانية في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، بأنه جرى إطلاق رشقة صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه مستعمرات إسرائيلية.

وانتشرت مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق الصواريخ، فيما سُجل اعتراض القبة الحديدية بعض تلك الصواريخ في الأجواء.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تفعيل صافرات الإنذار من إطلاق الصواريخ في مستوطنات حوسان، تسوريئيل، باكعين، كسرى سامية، ألكوش وباسوتا في الجليل الأعلى، وقد تم إخلاء السكان هناك إلى نقاطٍ آمنة.

وذكرت الصحيفة أنه تم رصد 10 اجتازت الأراضي اللبنانية، موضحة أن مقاتلات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت بعضها.

بالفيديو.. مشاهد ترصد لحظة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/TEAtTmoUus — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 22, 2024 Advertisement