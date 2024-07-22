31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المعارضة تطالب بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب وتداعياتها وبرّي يرفض
Lebanon 24
22-07-2024
|
22:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم نواب المعارضة أمس بعريضة طالبوا فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها.
وتضمنت العريضة اقتراحات ومطالب للمعارضة لاتخاذ إجراءات يتعين على المجلس مطالبة الحكومة بتنفيذها ومن أبرزها "وضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت، واعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش زمام الامور فيه، وتكليف الجيش اللبناني بالتصدي لأي اعتداء على الاراضي اللبنانية، والتحرك على الصعيد الديبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا".
Advertisement
وكتبت " اللواء": اقتربت قوى المعارضة من اشتباك جديد مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري و«الثنائي الشيعي» عبر توقيع عريضة تطالبه بالدعوة لجلسة عامة لمناقشة موضوع الحرب في الجنوب.
وافادت مصادر نيابية لـ«اللواء» أن موضوع عقد جلسة نيابية خاصة بالحرب يستدعي موافقة الرئيس بري بصفته رئيس البرلمان وهو الجهة المخولة للدعوة، وقالت إن المسألة كان مبتوتاً بها منذ فترة لجهة استبعاد عقد جلسة تزيد الإنقسام السياسي في البلاد، معلنة أن من حق المعارضة التقدم بهذا الإجراء ومن حق رئيس المجلس عدم السير بهذه الجلسة أو عدم التجاوب مع مطلب هذه القوى.
اما مصادر المعارضة فأكدت أن قوى المعارضة سلكت المسار الدستوري وأن الرد يجب أن يكون حسب الدستور وليس في السياسة.
وجاء الردّ من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد، الذي رأى ان «طلب المعارضة عقد جلسة نيابية بشأن حرب الجنوب يتناقض مع رفضها المشاركة في التشريع»، معتبراً «ان طرحها التشاوري فيه فخ الجلسة المفتوحة».
واكد حميد ان لا حاجة لفذلكة المعارضة وعقد جلسة برلمانية، وتساءل: كيف تنوي المعارضة محاسبة حكومة هي مستقيلة أساساً؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عناق ورقص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
عناق ورقص.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة (فيديو)
04:36 | 2024-07-22
22/07/2024 04:36:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
05:25 | 2024-07-22
22/07/2024 05:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
Lebanon 24
تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد
09:03 | 2024-07-22
22/07/2024 09:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
Lebanon 24
الإعلامية هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها.. جذابة مثل والدتها (صور)
13:20 | 2024-07-22
22/07/2024 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق صيدا وبيروت.. هذا ما فعلته "طائرة إسرائيلية"!
Lebanon 24
فوق صيدا وبيروت.. هذا ما فعلته "طائرة إسرائيلية"!
06:00 | 2024-07-22
22/07/2024 06:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:05 | 2024-07-23
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة
04:00 | 2024-07-23
حظوظ التسوية تتراجع…هل بات التصعيد محسوماً؟!
03:49 | 2024-07-23
مخزومي هنأ جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني
03:37 | 2024-07-23
ناقل دراجات آلية مسروقة في قبضة الأمن
03:30 | 2024-07-23
THE GUARDIAN: ذبح 2.6 مليون طائر في لبنان... ما علاقة TIK-TOK؟
03:15 | 2024-07-23
قتيل صدما على أوتوستراد الناعمة
فيديو
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
23/07/2024 11:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
23/07/2024 11:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
23/07/2024 11:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24