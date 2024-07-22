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لبنان

استطلاع رأي في "التيار": الأمر للقيادة!

Lebanon 24
22-07-2024 | 22:34
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ذكرت" الاخبار": أظهر استطلاع داخلي للرأي، أُجري على تطبيق التيار الوطني الحر Fpm app أن 89% من المستطلَعين التياريين يعتبرون الخروج عن خطاب قيادة التيار وقراراتها «تمرداً» و«مخالفة للنظام» وليس تمايزاً واستقلالية. كما أظهر الاستطلاع أن 83% من المستطلّعين يرفضون أن تكون للنواب والمسؤولين في التيار مواقف وتصريحات لا تلتزم بسياسة التيار وقراراته وأنظمته.
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