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لبنان

في طرابلس.. إشكال فردي وإطلاق نار

Lebanon 24
23-07-2024 | 00:26
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وقع اشكال فردي بين شخصين على كورنيش الميناء البحري في طرابلس بالقرب من المدفع، تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من دون وقوع اصابات وفرار مطلق النار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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