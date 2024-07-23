في طرابلس.. إشكال فردي وإطلاق نار

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وقع اشكال فردي بين شخصين على كورنيش الميناء البحري في طرابلس بالقرب من المدفع، تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء من دون وقوع اصابات وفرار مطلق النار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".