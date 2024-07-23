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لبنان

التصعيد على عاتق اليمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2024 | 01:15
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ينتظر جميع المعنيين بالحرب الدائرة في المنطقة الرد اليمني على الاستهداف الاسرائيلي لميناء الحديدة قبل ايام، اذ سيحدد هذا الرد مسار المعركة بين اليمن واسرائيل خلال الاشهر المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن الرد اليمني سيكون تصعيديا بشكل واضح ولن يراعي نظرية عدم جر المنطقة الى حرب، اذ ان اليمن اخذ على عاتقه عملية التصعيد في وجه اسرائيل خلال المرحلة المقبلة".
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وترى المصادر "ان كل اطراف جبهات الاسناد ستذهب الى التصعيد لكن الاكيد ان اليمن هو من سيقود هذه المرحلة التصعيدية من اجل مساندة غزة والضغط على اسرائيل وعليه من المتوقع حصول ضربات يمنية نوعية في الايام المقبلة".


المصدر: لبنان 24

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