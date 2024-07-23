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لبنان

آخر رسالة من جنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2024 | 01:45
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خلال زيارته قبل يومين لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قال الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إنهُ "يقوم على طريقته ببعض المساعي في سبيل الإستحقاق الرئاسي".
مصادر معنية في "الإشتراكي" قالت لـ"لبنان24" إنَّ جنبلاط لم يوقف حراكه مع مختلف الأطراف لـ"تخفيف نبرة التصعيد الرئاسية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن إطارٍ سياسي واضح يريد "الإشتراكي" إرساءه ويقومُ على "التهدئة" و"تدوير الزوايا" في ظل الأوقات العصيبة التي يمرُّ بها لبنان.
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ووفقاً للمصادر، فإن جنبلاط يتبنى تماماً أي خطوة يقودها بري باتجاه إنجاز إستحقاق الرئاسة بأسرع وقتٍ ممكن، مؤكدة أنّ "الإشتراكي" مُصر على تحصين كافة أركان الدولة ومنع أي فراغ، إنطلاقاً من قيادة الجيش وصولاً إلى السلطة التنفيذية والحكومة التي يدعم عملها، وانتهاء بأي مؤسسة ضمن الإدارات العامة.
واعتبرت المصادر أن كل هذه المساعي هدفها واحد وهو عدم جعل ساحة الدولة فارغة من أركانٍ واضحة خصوصاً أن لذلك انعكاسا كبيرا على دور لبنان وكلمته خلال التسويات المقبلة في المنطقة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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