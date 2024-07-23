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لبنان

في لبنان.. 50 دولاراً كل 3 أشهر لهؤلاء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-07-2024 | 02:45
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عُلِم أن وكالة "الأونروا" أعادت تنظيم وضع المساعدات المالية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، والتي تمنح لهم كل 3 أشهر.
وذكرت المعلومات أنه خلال الأشهر الماضية، جرى تخفيض المنحة المالية لكل شخص يتجاوز الـ60 عاماً إلى ما دون الـ30 دولاراً بعدما كانت 50 دولاراً تُمنح له كل 90 يوماً.
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ المنحة عادت إلى السعر الأول، أي 50 دولاراً، في حين أن "الأونروا" مستمرة بدفعها بشكلٍ مُنتظم.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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