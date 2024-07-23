في لبنان.. 50 دولاراً كل 3 أشهر لهؤلاء!

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عُلِم أن وكالة "الأونروا" أعادت تنظيم وضع المساعدات المالية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، والتي تمنح لهم كل 3 أشهر.وذكرت المعلومات أنه خلال الأشهر الماضية، جرى تخفيض المنحة المالية لكل شخص يتجاوز الـ60 عاماً إلى ما دون الـ30 دولاراً بعدما كانت 50 دولاراً تُمنح له كل 90 يوماً.ووفقاً للمصادر، فإنَّ المنحة عادت إلى السعر الأول، أي 50 دولاراً، في حين أن "الأونروا" مستمرة بدفعها بشكلٍ مُنتظم.