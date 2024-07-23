تراجع طفيف في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 3 ألاف ليرة، والمازوت 7 ألاف ليرة فيما ارتفع سع قارورة الغاز 5 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.646.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.684.000 ليرةالمازوت: 1.501.000 ليرةالغاز: 925.000 ليرة