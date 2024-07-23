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لبنان

رئيس المرده في ذكرى الرئيس فرنجية: ويبقى وطني دائماً على حق

Lebanon 24
23-07-2024 | 02:46
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كتب رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية على منصة "إكس": "ويبقى وطني دائماً على حق. ذكرى رحيل الرئيس سليمان فرنجية".
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