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لبنان

قتيل صدما على أوتوستراد الناعمة

Lebanon 24
23-07-2024 | 03:15
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة قبالة "الفورنو" وحركة المرور كثيفة في المحلة.
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أوتوستراد

الناعمة

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