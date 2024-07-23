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لبنان
ناقل دراجات آلية مسروقة في قبضة الأمن
Lebanon 24
23-07-2024
|
03:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص بنقل الدراجات المسروقة من مخيم صبرا الى منطقة البقاع.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ا. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة الصياد أدى إلى توقيفه على متن فان نوع "مرسيدس" لون أبيض، أثناء قيامه بنقل دراجة آلية مسروقة من محلة السفارة الكويتية وهي نوع "لاندي" دون لوحات، وبتفتيشه والفان عثر على مبلغ مالي وهاتفين خلويين.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بنقل عشرات الدراجات الآلية المسروقة من مخيم صبرا الى منطقة البقاع، وذلك منذ حوالى الشهرين وبمعدل 4 دراجات في الأسبوع مقابل 3 ملايين ليرة لبنانية عن كل دراجة مسروقة.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين".
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