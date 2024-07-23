مخزومي هنأ جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "كل عام وجمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز بخير لمناسبة العيد الوطني المصري، الذي يشكّل علامة فارقة في تاريخ النضال والتحرر والاستقلال. كل التمنيات لمصر بالمزيد من الأمان والاستقرار والازدهار".

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