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لبنان

مخزومي هنأ جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني

Lebanon 24
23-07-2024 | 03:49
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "كل عام وجمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز بخير لمناسبة العيد الوطني المصري، الذي يشكّل علامة فارقة في تاريخ النضال والتحرر والاستقلال. كل التمنيات لمصر بالمزيد من الأمان والاستقرار والازدهار".
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