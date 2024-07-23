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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة

Lebanon 24
23-07-2024 | 04:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 25 /7 /2024 ولغاية 9 /8 /2024 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
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