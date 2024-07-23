الجيش: تمارين تدريبية في منطقة العاقورة

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 25 /7 /2024 ولغاية 9 /8 /2024 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.