طيران اسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق مناطق عدة

خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت على علو منخفض فوق بيروت وخلدة والدامور والجية واقليم الحروب، وصولا الى كسروان منطقة جزين، مخفا صوتا قويا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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