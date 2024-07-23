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لبنان

شهيد وجريح... إسرائيل استهدفت "بيك آب" في بلدة شقرا (صور)

Lebanon 24
23-07-2024 | 05:00
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة شقرا.
 
 
وتوجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف، بينما أفادت المعلومات عن استشهاد شخص وإصابة آخر.
 
 
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