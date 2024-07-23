شهيد وجريح... إسرائيل استهدفت "بيك آب" في بلدة شقرا (صور)

استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة شقرا.

وتوجّهت فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف، بينما أفادت المعلومات عن استشهاد شخص وإصابة آخر.