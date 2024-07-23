نواب المعارضة التقوا نوابا مستقلين

التقى نواب المعارضة، غسان حاصباني والياس حنكش وميشال الدويهي قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، النواب المستقلين، ايهاب مطر، وجان طابوريان والوزير جورج بوشكيان، وذلك استكمالا للقاءات نواب المعارضة مع الكتل النيابية في اطار المبادرة التي اطلقوها حول الاستحقاق الرئاسي، وبعد ذلك التقى نواب المعارضة النائبين جميل السيد وجان طالوزيان.

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