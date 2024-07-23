بري استقبل مفتي زحلة والبقاع مع وفد علمائي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي مع وفد علمائي وعدد من فعاليات المنطقة، في حضور النائب السابق الدكتور عاصم عراجي ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة "أمل "بسام طليس، وبحث معهم في الاوضاع العامة وشؤون إنمائية.

Advertisement