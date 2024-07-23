Advertisement

لبنان

حريق كبير... هل أغار الطيران الإسرائيليّ على بلدة كفردجال؟ (صور)

Lebanon 24
23-07-2024 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1225654-638573381348383093.jpg
Doc-P-1225654-638573381348383093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يشنّ غارة جويّة على منطفة كفردجال في قضاء النبطية.
 
 
وأوضحت أنّ هناك حريقاً كبيراً في البلدة.
 
 
Advertisement
Image
مواضيع ذات صلة
حريق حربتا مستمر.. وطوافة من الجيش تتدخل لإخماد النيران
lebanon 24
23/07/2024 18:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني سيطر على الحريق الذي اندلع بين المنازل في بلدة كفرشوبا جراء القصف الإسرائيلي
lebanon 24
23/07/2024 18:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني أخمد حريقا في العقيبة
lebanon 24
23/07/2024 18:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: كاد يتسبب بكارثة.. حريق كابلات كهربائية في طرابلس
lebanon 24
23/07/2024 18:08:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حريق

كفردجال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-07-23
10:54 | 2024-07-23
10:48 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:36 | 2024-07-23
10:04 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24