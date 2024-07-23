وزير الدفاع عرض الأوضاع العامة مع سفير ايران

إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم سفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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