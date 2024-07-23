Advertisement

لبنان

وزير الدفاع عرض الأوضاع العامة مع سفير ايران

Lebanon 24
23-07-2024 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1225657-638573385195799434.png
Doc-P-1225657-638573385195799434.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم سفير ايران لدى لبنان مجتبى اماني، وجرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
قبل أيام من تسليم تاج ملكة جمال لبنان.. ياسمينا زيتون بفستان مكشوف تستمتع بوقتها في اليونان (صور)
lebanon 24
23/07/2024 18:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال سليمان: لن يدوم فائض القوة والاستقواء لاي مجموعة على الاخرين
lebanon 24
23/07/2024 18:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: لا يمكن أن ننسى الشهيد باسكال سليمان
lebanon 24
23/07/2024 18:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على برقية التعزية بوفاة رئيسي.. جنبلاط تلقى رسالة جوابية من رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الايرانية
lebanon 24
23/07/2024 18:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24

سليم

ايران

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-07-23
10:54 | 2024-07-23
10:48 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:36 | 2024-07-23
10:04 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24