ميقاتي عقد إجتماعاً مع وزير الطاقة... واستقبل سفير مصر والبيسري ونواباً

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك بعد ظهر اليوم في السرايا.

وأوضح فياض انه جرت متابعة لنتائج الزيارة الأيجابية الى العراق الاحد الفائت.

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سفير مصر

وكان رئيس الحكومة استقبل سفير مصر في لبنان علاء موسى الذي قال:" عرضنا مجمل الاوضاع والمستجدات السياسية في المنطقة وفي لبنان، وتبادلت الاراء مع دولة الرئيس بشأن المستجدات وما يمكن اتخاذه من خطوات في المستقبل بانتظار التطورات وما ستشهده الايام المقبلة".

البيسري

وإستقبل رئيس الحكومة المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.





نواب

واستقبل رئيس الحكومة على التوالي النواب بلال الحشيمي ، وليد البعريني، ايهاب مطر، احمد الخير وعرض معهم شؤونا مطلبية وخدماتية.

واستقبل رئيس الحكومة النائب غازي زعيتر الذي اوضح انه عرض موضوع مكب النفايات في المنطقة المعروفة باسم "المقلع الروماني" في بعلبك وإمكان ردم المكب عبر مساعدة من "الهيئة العليا للإغاثة".



لقاءات أخرى

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من مستشفى المظلوم الجديدة برئاسة نقيب الأطباء السابق الدكتور يحي الاحدب. وقد شكر الوفد رئيس الحكومة على مساعدته لتأمين هبه للمستشفى تتضمن معدات وأدوات طبية.



كما استقبل رئيس الحكومة الامين العام ل"منظمة المدن المتحدة والادارات المحلية"- فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد دومان وتم عرض للانشطة التي تقدمها المنظمة وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة للبنان.



كما استقبل سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، ثم رئيس "مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" إد غبريال.