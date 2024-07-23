في هذه الظروف الصعبة.. "هدية نقدية" من هذه البلدية لكل عريس وعروس!

أعلن الرئيس الفخري لبلدية كفرا ورئيسها السابق مهدي حمدان، عن "تقديم هدية نقدية "نقطة"، لكل عريس وعروس من أبناء البلدة يتم زفافهما في هذه الظروف الصعبة".

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وقال حمدان في بيان: "بناء على قانون البلديات وبناء على انتخابنا من أبناء بلدتنا الكرام، وانتخابنا رئيسا فخريا من رئيس المجلس البلدي والأعضاء، وحفاظا على تراثنا وعاداتنا الأصيلة بالكرم والمحبة بين أبناء بلدتنا كفرا، ومن أجل استمرار وترسيخ روح التآخي بين أبناء العائلة الكبرى فيها، ومن أجل الصمود في أرضنا وفي بلدنا ومنطقتنا ووطننا، نعلن تقديم هدية نقدية ( النقطة ) لكل"عريس وعروس" يتم زفافهما من أبناء البلدة، ونتمنى على الجميع المساهمة في ذلك كل وفق امكاناته".ودعا حمدان الى ان "نبقي شعلة التآخي والمحبة وتراث الأجداد والأباء"، وقال :"سيصار الى تأليف لجنة من شباب البلدة لهذه الغاية. وعلى من يرغب بالتعاون والمساهمة ،التواصل معنا من خلال بلدية كفرا".