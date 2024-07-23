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لبنان

مولوي التقى مستشار الأمن القومي العراقي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
23-07-2024 | 07:16
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 استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بمكتبه في بغداد اليوم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والوفد المرافق له.

وبحث الحضور خلال اللقاء، في  آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وكذلك استعراض العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. 
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وشهد اللقاء أيضا ، بحث في استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية والمخدرات.
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