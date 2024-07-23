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لبنان

ساعة الصفر دقت... رفع الدعم عن الخبز سيُصبح حقيقة في بداية هذا الشهر!

Lebanon 24
23-07-2024 | 07:21
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 اعتبر رئيس اتحاد نقابات أصحاب الافران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور، "أن ساعة الصفر دقت، وخطرها أصبح أمامنا ولم نسمع إجابة من أحد، ماذا سنفعل وما العمل ، رفع الدعم الكلي عن الخبز أصبح حقيقة مع بداية شهر ايلول ٢٠٢٤ ونهاية شهر آب المقبل".
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وسأل في بيان: "من يتحمل مسؤولية رفع الدعم عن الطحين كليا وتحرير سعر ربطة الخبز، في ظل وجود حرب على لبنان يشنها العدو الصهيوني وفراغ رئاسي وتصريف اعمال في أغلب المؤسسات والإدارات؟"، مضيفا: "أسئلة أضعها برسم المسؤولين في الدولة والحكومة مجتمعين". 

وتابع: "ماذا لو ارتفعت اسعار النفط والقمح والمشتقات النفطية عالميا، ماذا لو ارتفع سعر صرف الدولار ولم يحافظ على استقراره كيف سيسعر خبز الفقراء". 

وختم سرور: "ألا يكفي المواطن اللبناني فواتير الكهرباء والاشتراك والماء والدواء والاستشفاء والنقل والمدارس والجامعات حتى نضيف اليه فاتورة خبز مدولرة يحتاجها كل بيت يوميا وتعتبر ملاذا آمنا لسد قوته اليومي في ظل الفواتير المعيشية الباهظة، الخبز ليس سلعة عادية حتى نحررها بلا اصدار بطاقة تمويلية للمحتاجين والمظلومين في القطاعين العام والخاص" .
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