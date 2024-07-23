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لبنان

كلاس كلف الاختصاصي الرياضي ناجي حمود بهذا المهام (صورة)

Lebanon 24
23-07-2024 | 07:31
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أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، قرارا كلف بموجبه ناجي حمود، اختصاصي رياضي في وزارة الشباب والرياضة، بمهام وصلاحيات مدير عام المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالاضافة الى مهامه الاساساسية.
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