"فيتش" ستوقف إصدار تصنيفات للبنان.. والسبب؟

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية لبنان عند مستوى RD، أي مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيّدة.



وأعلنت أنها ستوقف إصدار تصنيفات له نظراً لأنه لم يعد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.

Advertisement