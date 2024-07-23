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لبنان

"فيتش" ستوقف إصدار تصنيفات للبنان.. والسبب؟

Lebanon 24
23-07-2024 | 08:29
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أبقت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية لبنان عند مستوى RD، أي مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيّدة.

وأعلنت أنها ستوقف إصدار تصنيفات له نظراً لأنه لم يعد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.
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