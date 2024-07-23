Advertisement

لبنان

الكتائب: الدعوة الى جلسة لمناقشة ما يجري في الجنوب ضرورة ملزمة

Lebanon 24
23-07-2024 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1225694-638573457877329713.jpg
Doc-P-1225694-638573457877329713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات والوضع المتفاقم في الجنوب أصدر البيان التالي: 

 ان السكوت عما يحصل في الجنوب والمعاناة التي يتكبدها اهله بات جريمة بحق بلد تستباح سيادته وامن اهله بكل الطرق.
Advertisement

ان مخازن الأسلحة المخبأة بين البيوت على غرار ما ظهر في عدلون لا يخدم ما يسمى اسناد غزة بشيء بل يشرع الباب امام الاعتداءات الإسرائيلية ويحول اللبنانيين الى دروع بشرية حماية للسلاح.

ان حزب الكتائب يحمل الحكومة مسؤولية انفلات الأوضاع بالتعامي عن واقع ان الجنوب تحول الى ارض تدور عليها حرب مفتوحة تحت اعين دولة عاجزة ومتقاعسة عن حماية اللبنانيين وصون امنهم وترفض حتى طرح الموضوع للمناقشة امام الرأي العام.

من هنا يشدد حزب الكتائب على ضرورة الاستجابة للعريضة التي تقدم بها نواب المعارضة والتي تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب القائمة وتداعياتها وهذه ضرورة ملزمة أشار اليها رئيس الكتائب في جلسة مناقشة الهبة الأوروبية في الخامس عشر من أيار الماضي أي ما يزيد عن الشهرين وجوبهت وتجابه بالأذن الصماء.

ان حزب الكتائب يجدد المطالبة بضرورة وضع حد للأعمال العسكرية المنطلقة من لبنان وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش زمام الأمور وتكليفه التصدي لأي اعتداء على لبنان والعمل على تطبيق القرارات الدولية التي تضمن حماية لبنان واللبنانيين وعلى رأسها الـ 1559 والـ 1701 والعودة الى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-07-23
10:54 | 2024-07-23
10:48 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:36 | 2024-07-23
10:04 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24