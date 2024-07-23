الراعي تسلم كتابا للاحرار عن مشروعه الفيدرالي





بعد اللقاء، قال النائب شمعون ان الزيارة لاخذ بركة صاحب الغبطة، مشيرا الى انه قدم للبطريرك الراعي كتابا أصدره حزب الوطنيين الاحرار عن رؤيته للمشروع الفيدرالي .

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وأضاف: "وضعنا غبطته بما نملك من معلومات حول الضرائب الجديدة في لبنان وتوزيعها والمجحفة بحق شريحة واسعة من اللبنانيين، فمثلا منطقة جبل لبنان تدفع النسبة الاكبر من الضرائب في حين ان باقي المناطق لا تدفع الا 20 في المئة، وهذا الامر ينطبق ايضا على فواتير الكهرباء والجباية، وهذا الامر غير مقبول". استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب كميل شمعون ووالده النائب السابق دوري شمعون وعرض معهما الوضع العام.بعد اللقاء، قال النائب شمعون ان الزيارة لاخذ بركة صاحب الغبطة، مشيرا الى انه قدم للبطريرك الراعي كتابا أصدره حزب الوطنيين الاحرار عن رؤيته للمشروع الفيدرالي .وأضاف: "وضعنا غبطته بما نملك من معلومات حول الضرائب الجديدة في لبنان وتوزيعها والمجحفة بحق شريحة واسعة من اللبنانيين، فمثلا منطقة جبل لبنان تدفع النسبة الاكبر من الضرائب في حين ان باقي المناطق لا تدفع الا 20 في المئة، وهذا الامر ينطبق ايضا على فواتير الكهرباء والجباية، وهذا الامر غير مقبول".

اضاف: "اذا استمر الاجحاف سنصل في النهاية الى العصيان المدني لعدم قدرتنا على التحمل اكثر، خصوصا وان هناك من يورطون البلد في حروب ويأخذون القرارات بانفراد، حتى ان الوضع العام في البلد بات غير "مظبوط" .



وتابع: "اتمنى على غبطته توضيح هذه الامور، لان همنا تصحيح الوضع في البلد ونتطلع جميعا الى انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت، رئيس جمهورية اصلاحي يقوم بواجباته كاملة. وقد اكد سيدنا البطريرك انه على توافق تام معنا، لذا نأمل بخطوات ايجابية في المستقبل القريب."