Advertisement

لبنان

جعجع التقى بلاسخارت وأبلغها موقف "القوات" من الاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1225703-638573483572215786.PNG
Doc-P-1225703-638573483572215786.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عشية المشاورات التي سيجريها مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 ولمناقشة تقرير الامين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ترافقها من مكتب الشؤون السياسية كل من ليزا مور ولينا القدوة، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.
Advertisement

وخلال اللقاء، استمعت بلاسخارت الى موقف القوات "الداعي منذ عملية طوفان الأقصى الى التطبيق الفعلي للقرار 1701، ولاسيما وان فتح حزب الله الجبهة الجنوبية أدى إلى المزيد من الحروب والمآسي والدمار المجاني للجنوب وأهله من دون التمكن من تجنيب غزة الاجتياح والهدم شبه الكلي والتهجير".

كما تم البحث في "موضوع الانتخابات الرئاسية والتعطيل الذي يمارسه الثنائي الشيعي وأن الحل يكمن في إلتزام رئيس المجلس النيابي المسار الدستوري والدعوة إلى جلسة انتخابات بدورات متتالية، حيث لا مانع لدى القوات أن تُجرى مشاورات بين الكتل بين الدورات الانتخابية حتى الوصول في نهاية المطاف الى انتخاب رئيس من دون المس بالدستور أو إرساء أعراف مخالفة له".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-07-23
10:54 | 2024-07-23
10:48 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:36 | 2024-07-23
10:04 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24