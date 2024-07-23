جعجع التقى بلاسخارت وأبلغها موقف "القوات" من الاستحقاق الرئاسي

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عشية المشاورات التي سيجريها مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 ولمناقشة تقرير الامين العام للأمم المتحدة في هذا الخصوص، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ترافقها من مكتب الشؤون السياسية كل من ليزا مور ولينا القدوة، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.وخلال اللقاء، استمعت بلاسخارت الى موقف القوات "الداعي منذ عملية طوفان الأقصى الى التطبيق الفعلي للقرار 1701، ولاسيما وان فتح حزب الله الجبهة الجنوبية أدى إلى المزيد من الحروب والمآسي والدمار المجاني للجنوب وأهله من دون التمكن من تجنيب غزة الاجتياح والهدم شبه الكلي والتهجير".كما تم البحث في "موضوع الانتخابات الرئاسية والتعطيل الذي يمارسه الثنائي الشيعي وأن الحل يكمن في إلتزام رئيس المجلس النيابي المسار الدستوري والدعوة إلى جلسة انتخابات بدورات متتالية، حيث لا مانع لدى القوات أن تُجرى مشاورات بين الكتل بين الدورات الانتخابية حتى الوصول في نهاية المطاف الى انتخاب رئيس من دون المس بالدستور أو إرساء أعراف مخالفة له".