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لبنان

بو صعب بحث والسفير الالماني في الوضع جنوبُا

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:23
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد،  ترافقه رئيسة قسم التعاون التنموي السيدة يوتا سيمون.
 
وخلال اللقاء، تم التطرق الى  الوضع في الجنوب اللبناني، وقد أكد بو صعب "أن الحرب لن تكون من مصلحة أي طرف، وأن الحل الوحيد لن يأتي الا عبر المفاوضات بالطرق الديبلوماسية غير المباشرة، وان ما يطرحه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيكون مفتاحا لهذا الحل عندما يقرر الاسرائيلي انهاء الحرب الدموية التي يشنها على غزة" .
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كذلك، تم التطرق الى ملف النازحين السوريين، وحمل بو صعب السفير الالماني رسالة الى حكومة بلاده والاتحاد الأوروبي "لايجاد حل سريع وجدي في قضية النازحين السوريين حيث لا يجب اطلاق عليهم بعد اليوم صفة النازحين، بل أصبح من الافضل اطلاق عليهم صفة مهاجرين غير شرعيين اذ بات الهدف من وجودهم على الاراضي اللبنانية محض اقتصادي وان لبنان يشهد ارتفاعا في عدد الجرائم والمزيد من الفقر ولا يمكنه تحمل المزيد من الاعباء".
 
هذا وتناول النقاش موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومسار اقرار القوانين الاصلاحية ضمن خطة تنفيذ الاتفاق معه والتي لن تتحقق إذا ما تم حفظ اموال المودعين وتحديد المسؤوليات،  كذلك تم البحث في ملف الاستحقاق الرئاسي.
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