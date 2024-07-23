Advertisement

لبنان

"الخارجيّة" أدانت قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف "الأونروا" مُنظّمة إرهابيّة

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1225710-638573497237425240.jpg
Doc-P-1225710-638573497237425240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
تُعرِب وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية عن إدانتها قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المُتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مُنظّمة إرهابيّة،  وإستهداف دور هذه الوكالة باعتبارها التجسيد السياسي والقانوني لالتزام المجتمع الدولي بحل قضيّة اللاجئين، وحقّهم في العودة إلى أرضهم.
Advertisement
إنّ هذا القرار هو خطوة جديدة في سياق المحاولات الإسرائيليّة المتكرّرة والمتواصلة لتقويض عمل الوكالة ودورها في دعم اللاجئين، وحفظ حقّهم في العودة، ضمن حلّ عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، وحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل.
تُشدّد الوزارة على ضرورة دعم استمراريّة عمل وكالة "الأونروا" حفاظاً على دورها، وولايتها، وصلاحيّتها، المُحدّدة في قرار إنشائها، لتتمكّن من مواصلة توفير الخدمات لا سيما الصحية، والتعليمية اللازمة للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودتهم إلى ديارهم والعمل على إنشاء دولة فلسطينيّة مُستقلّة قابلة للحياة، استنادًا إلى قرارات  الأمم المتّحدة ذات الصلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-07-23
10:54 | 2024-07-23
10:48 | 2024-07-23
10:44 | 2024-07-23
10:36 | 2024-07-23
10:04 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24