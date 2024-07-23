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لبنان

وزير إسرائيليّ اتّخذ قراراً عاجلاً بسبب قصف "حزب الله".. وماذا قال عن الحرب مع لبنان؟

Lebanon 24
23-07-2024 | 09:42
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أخطر وزير التربية الإسرائيلي يوآف كيش رؤساء المستوطنات التي تم إخلاؤها على الحدود مع لبنان بإلغاء العام الدراسي المقبل في مستوطناتهم.

وقال كيش لرؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الشمالية إن الطلاب من المجتمعات الشمالية التي تم إجلاؤها بسبب الحرب لن يتمكنوا من العودة إلى المدارس في مسقط رأسهم في شهر أيلول وسيواصلون بدلا من ذلك الذهاب إلى المدارس في كافة أنحاء إسرائيل، ويرجع ذلك إلى "التعقيدات الأمنية" في المنطقة، التي تتعرض لإطلاق صاروخي متواصل وهجمات بطائرات من دون طيار من قبل "حزب الله".
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ووصف كيش قرار عدم بدء العام الدراسي في البلدات الشمالية المتضررة بأنه "مؤسف"، ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "التحرك الآن وبقوة ضد لبنان".

واعتبر أنه "لا مفرّ من قرار شنّ حرب واسعة النطاق على لبنان من أجل استعادة السلام والاستقرار لسكان الشمال ومن أجل مستقبل إسرائيل". (روسيا اليوم)
 
 
 

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