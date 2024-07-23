نبيله غادرت منزلها منذ 3 أيّام ولم تعدّ... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- نبيله جورج خيرالله (من مواليد عام 1987، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 20-7-2024، منزلها الكائن في محلة بسوس، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر عاليه في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 554256-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات.