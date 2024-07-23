مأساة على طريق خلدة... رجلٌ خسر حياته في حادث سير

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من التابعية السورية الى مستشفى بعبدا الحكومي قضى جراء تعرضه لحادث سير وقع في خلدة - عاليه.



وقد تم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.