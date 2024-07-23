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لبنان

مأساة على طريق خلدة... رجلٌ خسر حياته في حادث سير

Lebanon 24
23-07-2024 | 10:36
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة رجل من التابعية السورية الى مستشفى بعبدا الحكومي قضى جراء تعرضه لحادث سير وقع في خلدة - عاليه.

وقد تم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات  القانونية اللازمة.
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حادث سير

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