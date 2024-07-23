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لبنان

"الحزب" كشف عن هويته... من استشهد من صفوفه في "غارة شقرا"؟

Lebanon 24
23-07-2024 | 10:48
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نعى "حزب الله" صادق عاطف عطوي من مواليد عام 1989، بعدما استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت "بيك اب" في بلدة شقرا، بعد ظهر اليوم.
 
 
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