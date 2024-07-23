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لبنان

باسيل بحث مع السفيرة السويسرية في تداعيات الحرب

Lebanon 24
23-07-2024 | 10:54
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 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، السفيرة السويسرية لدى لبنان ماريون ويشليت، في حضور النائب السابق إدي معلوف ومسؤول المتابعة في قسم العلاقات الديبلوماسية في "التيار" رامي منعم.
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وقد تم البحث في تداعيات الحرب في غزة والجنوب وكيفية حماية لبنان، إضافة إلى سبل حل أزمة الشغور في رئاسة الجمهورية وموقف "التيار" وتحركاته في هذا الإطار.
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