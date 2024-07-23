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لبنان

إشكال كبير وتحطيم سيارة في بخعون.. هذا ما عُلم عنه

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:09
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وقع إشكال بين أشخاص من آل "ع" من جهة وشخص من آل "ق" من جهة أخرى في بلدة بخعون- الضنية تطور إلى تضارب بين الطرفين، ليقدم بعدها عدد منهم على تحطيم سيارة تعود لـ"ب.ق" الذي توجه إلى فصيلة الدرك في بلدة سير للادعاء، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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لم يفد عن سقوط إصابات فيما علم ان أسباب الاشكال تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين.

وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادثة.
 
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