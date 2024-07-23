إشكال كبير وتحطيم سيارة في بخعون.. هذا ما عُلم عنه

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وقع إشكال بين أشخاص من آل "ع" من جهة وشخص من آل "ق" من جهة أخرى في بلدة بخعون- الضنية تطور إلى تضارب بين الطرفين، ليقدم بعدها عدد منهم على تحطيم سيارة تعود لـ"ب.ق" الذي توجه إلى فصيلة الدرك في بلدة سير للادعاء، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".لم يفد عن سقوط إصابات فيما علم ان أسباب الاشكال تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين.وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادثة.