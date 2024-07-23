في هذه المنطقة.. اجراءات للبلدية تتعلق بالدراجات النارية

اعلنت بلدية القبيات في بيان، انها "ستقوم البلدية وبالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية بمصادرة وحجز كل دراجة نارية لا تحمل اوراقا ثبوتية، وكل دراجة تصدر أصواتا صاخبة ومؤذية للأهالي، نهاراً او ليلاً، او تخالف قوانين السير".

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واشارت الى انه "يُمنع تحرك الدراجات النارية بعد الساعة الثامنة مساءً، باستثناء أصحاب المصالح وخدمات التوصيل delivery ، على أن يتوجهوا الى البلدية للإستحصال على الترخيص اللازم لتسهيل تحركهم".

واعتبرت ان "هذا البيان، الموجه الى اصحاب الدراجات النارية، بمثابة إنذار مباشر"، آملت "التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهاليها". (الوكالة الوطنية)