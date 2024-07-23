Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. اجراءات للبلدية تتعلق بالدراجات النارية

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:15
A-
A+

Doc-P-1225738-638573553457141657.jpg
Doc-P-1225738-638573553457141657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت بلدية القبيات في بيان، انها "ستقوم البلدية وبالتعاون والتنسيق مع القوى الأمنية بمصادرة وحجز كل دراجة نارية لا تحمل اوراقا ثبوتية، وكل دراجة تصدر أصواتا صاخبة ومؤذية للأهالي،  نهاراً او ليلاً، او تخالف قوانين السير".
Advertisement
واشارت الى انه "يُمنع تحرك الدراجات النارية بعد الساعة الثامنة مساءً، باستثناء أصحاب المصالح وخدمات التوصيل delivery ، على أن يتوجهوا الى البلدية للإستحصال على الترخيص اللازم لتسهيل تحركهم".
واعتبرت ان "هذا البيان،  الموجه الى اصحاب الدراجات النارية، بمثابة إنذار مباشر"، آملت "التعاون لما فيه مصلحة البلدة وأهاليها". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:55 | 2024-07-23
13:47 | 2024-07-23
13:42 | 2024-07-23
13:36 | 2024-07-23
13:22 | 2024-07-23
13:20 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24