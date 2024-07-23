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لبنان

بو حبيب بحث مع ماغرو في تجديد ولاية اليونيفيل

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:15
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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الوضع جنوب لبنان كما في تجديد ولاية اليونيفيل ووتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦)، وذلك قبيل مشاركتها في جلسة المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الجمعة حول تنفيذ القرار. 
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وقد أكد لبلسخارت التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، كما أهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية في ما يخص الصراع في جنوب لبنان والمنطقة.
 
كما التقى بو حبيب السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وتباحث معه في موضوع التجديد لليونيفيل كما نتائج لقاءاته التي أجراها في نيويورك مع مسؤولين في الأمم المتحدة بشأن التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) ودعم الجيش اللبناني.
 
كذلك، استقبل بو حبيب السفير الصربي الجديد في لبنان ميلان ترويانوفيتش الذي قدّم للوزير نسخة من أوراق اعتماده.
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