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لبنان

المفتي دريان يستقبل وفداً من صندوق الزكاة

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:25
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من صندوق الزكاة برئاسة رئيس محلس الامناء القنصل محمد الجوزو، وضم أمين السر المدير العام الشيخ زهير كبي والسيد شفيق الحلبي والسيدة يسرى صيداني بلعة ورؤساء لجان فروع صندوق الزكاة في المحافظات والمناطق.
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 وكانت مناسبة للوقوف على توجيهات المفتي وتطلعاته لعمل الفروع وخدماتها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، حيث اكد المفتي دريان أهمية "دور الصندوق في الوقوف الى جانب الشرائح الاجتماعية المختلفة وعلى اهمية شفافية العمل لتوطيد الثقة وتعميق الصلة بين الصندوق وأهل الخير"، متمنيا لهم "التوفيق والسداد في مهامهم".
 ثم توجه القنصل الجوزو ورؤساء لجان الفروع الى مقر الادارة العامة وتم عقد الاجتماع الاول، حيث جرى البحث في القضايا والتحديات التي تواجه صناديق الزكاة، ومناقشة الحلول الممكنة لتحسين أدائها وتعزيز كفاءتها.
 وأكد الجوزو ان "المركز الرئيسي في بيروت الذي يُشرف على صناديق الزكاة في المناطق، سيولي اهتماماً خاصاً للفروع من حيث مواجهة التحديات والمشاكل لايجاد الحلول الممكنة وترسيخ التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف صناديق الزكاة بكفاءة وفعالية".
 (الوكالة الوطنية)
 
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