بيان من بلدية جران.. هذا ما جاء فيه

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أوضحت بلدية جران قضاء البترون في بيان، ان "حادث السير المؤسف الذي حصل في بلدة جران وأودى بحياة ثلاثة شبان وعدد من الجرحى من أهالي عكار، وقع على الأوتوستراد الذي يربط قرى وسط البترون بساحلها، وليس في جران، وليس ضمن طريق داخلي في البلدة". وأكدت "تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى"، راجية الرحمة للضحايا والسلامة للجرحى.وأشارت إلى أنه "يعمل في نطاق جران، كما في كل قرى وبلدات قضاء البترون، عائلات وأفراد من عكار في الزراعة وفي المؤسسات السياحية والتجارية، ولم يحصل أي إشكال معهم، بل كل الاحترام والتعاون".(الوكالة الوطنية)