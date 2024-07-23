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لبنان

فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!

Lebanon 24
23-07-2024 | 11:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة طفل لا يتجاوز عمره العامين بعد سقوطه من شرفة أحد المنازل في العيرونية في طرابلس، وذلك بعد نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي.


وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ الطفل قد تعرض للاغتصاب قبل أن يقوم من اغتصبه برميه من شرفة المنزل، وقد أوقفت القوى الامنية ثلاثة أشخاص رهن التحقيق.
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