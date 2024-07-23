رداً على استهداف مئذنة ‏مسجد طلوسة.. "الحزب" يقصف هذه المستعمرة

أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، انه استهدف مستعمرة كريات ‏شمونة رداً على الاعتداء الذي طال مئذنة ‏مسجد طلوسة.







وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء الذي طال مئذنة ‏مسجد طلوسة، قصفنا يوم الثلاثاء 23-07-2024 مستعمرة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

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