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لبنان

محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات مخالفين في الشمال

Lebanon 24
23-07-2024 | 12:34
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قامت وزارة الاقتصاد في الشمال، مديرية حماية المستهلك، وبالتعاون مع بلدية المنية، وبمؤازرة من امن الدولة في المنية، بحملة على اصحاب المولدات، في اطار استكمال جولاتها الرقابية، حيث تم تنظيم 11 محضر بحق المخالفين، وستستكمل الحملة في اليومين القادمين على كافة المولدات في المنية.
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 كما استكملت جولاتها الرقابية على اصحاب المولدات الكهربائية في البترون وسطرت 7 محاضر ضبط لمخالفة التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.
(الوكالة الوطنية)
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