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لبنان

إجتماع تنسيقي للأحزاب في بلدية الشويفات: رفع الغطاء عن جميع المخلين بالأمن

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:02
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عقد اجتماع تنسيقي للأحزاب في مدينة الشويفات في مقر البلدية، حضره إلى  رئيس البلدية نضال الجردي، وأعضاء من المجلس البلدي.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات تنسيقية دورية للبحث في المستجدات الحاصلة كافة، وأكدوا، بحسب بيان، "رفع الغطاء عن جميع المخلين بالأمن لأي جهة انتموا، واضعين هذا الأمر بيد الأجهزة القضائية والأمنية المختصة لتحمل مسؤولياتها ومحاسبة كل من يتعمد الإخلال بالأمن أو تعكير أجواء التهدئة والإستقرار، كما اتفقوا على إزالة التعديات والمخالفات عن الطرقات العامة، بالإضافة إلى تكثيف دوريات الشرطة والحرس البلدي".
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وشددوا على "ضرورة التعاون مع البلدية وجميع المعنيين في المدينة من أجل تحقيق المصلحة العامة، والعمل على الإنماء المتوازن ضمن النطاق البلدي للمدينة". (الوكالة الوطنية)
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