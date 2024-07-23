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لبنان

اجتماع في دار افتاء بعلبك شدد على أهمية التعاون بين الجيش والمؤسسات الدينية

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:07
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استقبل مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي في مكتبه المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش العميد نبيل عبدالله، و"جرى التداول بالشؤون العامة، وعلى رأسها الأوضاع الأمنية في المنطقة والتعاون المشترك بين الجيش اللبناني والمختصين في الشؤون الدينية لضمان استقرار المنطقة وسلامة أهلها".
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كما تم التأكيد على "أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والمؤسسات الدينية لمكافحة التطرف والحفاظ على الوحدة الوطنية". (الوكالة الوطنية)
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